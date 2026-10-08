Samsun Bafra'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde E.K. (17) ile M.Ş.A. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş.A, E.K'yi bıçakla bacağından yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.K, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli ise Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA