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Samsun Bafra'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari JASAT operasyonuyla yakalandı

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Samsun Bafra'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari JASAT operasyonuyla yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, JASAT ekiplerince yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç'nin (37) adresinde olduğunu tespit etti.

JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan O.Ç, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA
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