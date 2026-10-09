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Samandağ'daki Milleyha Kuş Cenneti'ne kimliği belirsiz kişiler kamyonla moloz döktü

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Samandağ'daki Milleyha Kuş Cenneti'ne kimliği belirsiz kişiler kamyonla moloz döktü
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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'ne kimliği belirsiz kişilerce kamyonla moloz döküldü. 302 kuş türüne ev sahipliği yapan ve göç yolları üzerinde bulunan alandaki molozlar kuş gözlemcileri ile vatandaşların tepkisine neden oldu, çevre ve hayvan sağlığına zarar verdi.

HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından moloz döküldü.

İlçede 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Kuş Cenneti'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından kamyonla moloz döküldü. Ortaya çıkan kötü görüntü, kuş gözlemcileri ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Afrika ve Asya arasındaki göç yolları üzerinde bulunan ve her yıl çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapan kuş cennetine atılan çöp ve molozlar, hayvan sağlığının yanı sıra çevreye de zarar verdi. Doğal zenginliği ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan bölgenin sit alanı ilan edilmesiyle korunması yönünde önemli bir adım atılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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