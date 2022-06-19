Salda Gölü'ne girmenin tamamen yasaklanması isteği

SALDA Gölü'nde, Beyaz Adalar kısmı için uygulanan giriş yasağının, gölün tamamını kapsaması istendi. Ziyaretçilerin şampuan, güneş kremi kullanmasıyla çok kapsamlı kirlilik oluştuğu, kapalı havza göl özelliği nedeniyle de bu kirliliğin atılamadığı kaydedildi. Pamukkale'deki koruma önlemlerinin Salda için de uygulanmasını öneren Dr. Erol Kesici, "Salda'nın suyunu gözümüzle, uzaktan sevmemiz gerekir" dedi.

Türkiye'nin en derin tatlı su gölü ve Mars'ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren iki noktadan biri olarak kabul edilen Salda Gölü'ne, beyaz kumulları ve turkuaz renkli suyuyla bu yaz da ziyaretçi akını bekleniyor. Havaların ısınması ve okulların tatile girmesi ile tatilcilerin yoğun ilgisi beklenen Salda Gölü'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, göl ve beyaz kumulları koruma önlemleri kapsamında, kuzeybatı kısmındaki Beyaz Adalar'ın bulunduğu alanda beyaz kumullara basmak ve buradan göle giriş yasaklanmıştı. Salda Koruma Derneği, göle giriş yasağı kapsamının genişletilmesi ve tüm gölde uygulanmasını istedi. Dernekten yapılan açıklamada, "Salda Gölü kapalı bir havzadır. Göle giren kirlilik bir daha çıkamaz. Göle girenlerin teri, güneş kremi, duşu, şampuanı ve onlarca atığı çok kapsamlı kirliliğe yol açmaktadır. Bu yüzden insanlar gölde suya girmemelidir. Biriken kirlilik göl dibine çökelmekte ve canlılar için zehirli olan hidrojensülfür, metan ve amonyak oluşturmaktadır. Salda dünya mirasıdır, tam koruma istiyoruz" denildi.

Salda'nın 1970 öncesinde 196 metre olan derinliğinin son yıllarda 184 metreye düştüğünü de belirten Dr. Kesici, "En son 2021 yılı Kasım ayındaki ölçümlere göre 11 metre daha su kaybı yaşandı ve 174 metreye geriledi. Gölü besleyen çok az sayıdaki derenin üzerine gölet yapılması, Burdur havzasının çok önemli bir sorunu olan yasal ve yasal olmayan sondaj kuyularıyla yeraltı sularının çekilmesi göl suyunun azalmasına yol açıyor. Salda'nın beslenmesi sadece yağışlara kalmıştır. Bu sorunlar, beyazlıkların kararması, turkuaz renginin giderek yok olması ve çok az sayıdaki biyolojik çeşitliliğinin azalmasına neden olacaktır. Çünkü Salda Gölü kapalı havza bir göldür" dedi.