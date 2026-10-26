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Sakarya Sapanca'da 3 kuyumcuya sahte altın satan 2 şüpheli tutuklandı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Göl Mahallesi'ndeki 3 kuyumcuya sahte altın satıldığı bilgisi üzerine polis çalışma başlattı. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; sahte altın satma anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Polis, Göl Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 kuyumcuya sahte altın satılarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kimliklerinin V.Y. (23) ile Y.E. (23) olduğu tespit edilen zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, zanlıların sahte altını satma anları iş yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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