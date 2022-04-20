Sakarya'nın geleceği gençlerin projeleriyle şekillenecek

SAKARYA (AA) - Sakarya'da hayata geçirilen "Genç Katılımlı Proje Atölyesi" kapsamında gençlerin, çeşitli alanlarda sundukları projelerle kent yönetimine katılımı hedefleniyor.

Sakarya Dijital Yönetişim Merkezince "Gençler Şehrin Geleceğine Yön Verin" sloganıyla düzenlenen projenin tanıtım toplantısına, Sakarya'nın 16 ilçesindeki liselerden öğrenci ve öğretmenler telekonferans yöntemiyle katıldı.

Öğrencilere hitaben konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gençliğin bugünden fark edilmesi ve değerlerinin ön palana çıkarılmasıyla geleceğin emin ellerde olacağını söyledi.

Yüce, paydaşlarla bir araya gelip istişarelerde bulunduklarını ve çok katılımlı anlayışla projeler ürettiklerini dile getirerek, "Karşıt, taraf ve aykırı her türlü fikirlerin ortaya atılmasından hakikat ortaya çıkıyor. Sizin ufkunuz, düşünceleriniz bizim için önemli çünkü her birey kendi açısından değerdir." diye konuştu.

Bu değerlerin teoride kalmasını istemediklerini vurgulayan Yüce, "Bu değerleri açığa çıkaralım, pratiğe uygulayalım. Şunu bilin ki sizlerin Sakarya'mızın aidiyet duygusuna katkı sağlayacağınız, kültürüyle sanayisiyle tarımıyla sporuyla sosyal hayatıyla ortaya koyacağınız bütün projeler bizim için çok değerli. Böylece proje arşivimizi oluşturuyoruz. Sizlerin içinde bulunduğu projeleri hayata geçireceğiz. Buraya isminizi yazacağız. Eserlerinizi daha genç yaşlarda görebileceksiniz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da Sakarya'nın bu sene TEKNOFEST'e en çok başvuru sıralamasında 11'nci olduğunu, ortaokul ve lise düzeyinde TÜBİTAK başvurularında üst düzey artış yaşandığını aktardı.

Proje okullarındaki öğrencileri çalışmaya katılmaya çağıran Savaşçı, "Gençlere önem vererek böyle bir proje yapan Belediye Başkanımıza tüm meslektaşlarım ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ise heyecan verici bir çalışma olduğunu vurgulayarak, projenin 12 yurt ve 10 gençlik merkezinde uygulanması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Kent Konseyi yetkilileri de projenin hayata geçirilmesi noktasında her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

Proje

Gençlerin şehrin geleceğine dair fikir geliştirip projelendirerek karar vermesi süreçlerine dahil olmasını amaçlayan çalışmada, halk oylamasının ardından birinciliğe layık görülen proje "Sakarya Şehircilik Ödülü"nü kazanacak.

Başvurular, 15-30 yaş arasında bireysel, grup, inisiyatif, platform veya kulüp olarak 31 Mayıs'a kadar "www.sakarya.bel.tr" internet sitesinden yapılacak. Projeler, jüri değerlendirmesinin ardından 1-21 Ağustos'ta halk oylamasına sunulacak. Proje ilan ve uygulama atölyesi 22 Ağustos'ta açıklanacak.

Çalışmaya katılanlar, "Çevre ve Su Yönetimi", "Mimari ve Kentsel Tasarım", "Ulaşım ve Kent İçi Hareketlilik", "Gençlik, Spor ve Kültür", "Sosyal Hizmetler" ve "Dijitalleşme" olmak üzere toplam 6 kategoride proje sunabilecek.

Kazanan fikirlerin uygulanması için ilgili daire başkanlıkları hazırlıkları yaptıktan sonra projeler hayata geçirilecek.