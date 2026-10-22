Sakarya Kocaali'de ATV sürücüsü polis aracına çarpıp kaçtı, yakalama başlatıldı

Sakarya Kocaali'de ATV sürücüsü polis aracına çarpıp kaçtı, yakalama başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ATV'nin sürücüsü polis aracına çarpıp olay yerinden kaçtı. Polis, sahil bölgesindeki boş arazide terk edilmiş bulduğu ATV'nin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde polis aracına çarpıp kaçan ATV'nin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde polis aracına çarpan ATV'nin sürücüsü, olay yerinden kaçtı.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı sahil bölgesindeki boş bir arazide terk edilmiş halde buldu.
Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA