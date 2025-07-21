Sakarya Geyve'de Orman Yangını Nedeniyle İki Mahalle Tahliye Edildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı.

Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Alevlerin yayılması üzerine tahliye edilen Taşoluk ve Hacılar mahallelerinde de itfaiyenin kepçe, arazöz ve iş makineleriyle çalışması devam ediyor.

Tahliye edilen Taşoluk Mahallesi'nde alevlerin sardığı 3 evde ekipler söndürme çalışması yapıyor. Hayvanların güvenli bölgeye alındığı mahallede, köy sakinleri de çalışmalara yardım ediyor.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlere köylülerin de elinden geldiği kadar müdahale ettiğini belirterek "Bu köyde elimizden geldiği kadar soğutma çalışması yaptık ama yeterli olmadı. Şu anda 22 hane kalıyor. 3 ev yandı, köy tamamen boşaltıldı." dedi.

Köyün boşaltılmasından dolayı tehlikenin ortadan kalktığını ifade eden Çam, ormanlık alandaki alevlere her bölgede müdahale edilemediğini aktardı.

Bölgeye çevre il ve ilçelerden de gelen Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve yardım kuruluşlarının çalışması sürüyor.