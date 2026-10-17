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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da Sokaklar Güvende operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin Erenler ve Serdivan'daki adreslerinde 2 bin 310 uyuşturucu hap, silah ve 10 bin lira ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

K.E. (23), Ö.F.K. (22) ve E.K'nin (18) İstanbul'dan uyuşturucu madde getirerek kentte sattıklarını tespit eden ekipler, Erenler ve Serdivan ilçelerinde düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaldığı 2 adreste ve bir araçta yapılan aramada, 2 bin 310 uyuşturucu hap, 83,92 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 1 çelik yelek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 13 fişek, 4 kartuş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ile uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen poşetler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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