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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Sakarya'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda bonzai, esrar, metamfetamin ve kokain gibi çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

SAKARYA'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden, 3'ü tutuklandı

Sakarya İl Jandarma ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 310 gram bonzai, 35 gram kubar esrar, 1 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 57 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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