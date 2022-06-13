Sakarya'da 'Seracılık Mükemmeliyet Merkezi' tanıtım toplantısı yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Akyazı ilçesinde hayata geçirilen topraksız tarımın yapıldığı "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Kuzuluk Mahallesi'nde Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) desteğiyle kurulan merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyada tarımın, gıdanın ne kadar önemli olduğunu salgın sürecinde gördüklerini belirtti.

Sakarya'nın büyük ve verimli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Kaldırım, "Tarım geleceğin en önemli unsuru. Yeni nesil tarım sayesinde çıkan ürünleri akıllı bir şekilde işlemek çok önemli. Ar-Ge ve bilimi merkeze koyarak son derece katma değeri uygun ürünler çıkarmak mümkün. Sakarya bu konuda her şeye sahip. Bu güzel projeden dolayı başkanımız Ekrem Yüce'yi tebrik ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Vali Kaldırım, merkezin şehre katma değeri büyük işler kazandıracağını dile getirerek, "Tarımda artık akıllı konseptler konuşuluyor. Yazılımın, dronların kullanıldığı, toprağın analiziyle en iyi şekilde değerlendirilip maksimum verim elde edildiği yöntem. Bunun en doğru yöntemi de biyoteknolojiye odaklanmak. Bilimi, Ar-Ge'yi, tasarımı merkeze koyarak son derece katma değerli ürünler çıkarmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de Sakarya'nın tarımda, turizmde, eğitimde marka şehir olduğuna dikkati çekerek, "Şehrimizde tarımda son zamanlarda çok model yatırımlarımız var. Belediyelerimiz kendilerini geliştirmek adına gerçekten çok önemli adımlar atıyor. Akyazı'da belediyemizin yaptığı yaşam parkını gördük. Çok önemli bir hizmet. Büyükşehir Belediyemiz de tarımda model çalışmayı hayata geçirerek, teknoloji ile tarımı bir arada kullanmış." şeklinde konuştu.

"Serada tozlaşmayı bambus arılarıyla yapıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Moğolistan'dan yetkililerin tarım çalışmalarını yerinde incelemek üzere kente geldiklerini aktardı.

Doğal kaynakları en etkin şekilde değerlendirmek amacıyla jeotermal kaynaklı topraksız tarım yapabilecek merkezi 53 bin metrekare alan üzerinde kurduklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Seramızı kurmuş olduğumuz alan daha önce engebeli bir konumdaydı. Bu sebeple öncelikle arazi ıslahı gerçekleştirdik. 125 bin metreküp dolgu toprağını yani 12 bin 500 kamyon toprağı buraya taşıdık. 250 metre derinlikte 72 derece sıcaklıktaki jeotermal sondaj kuyumuzu açtık."

Yüce, tesis sayesinde tarım potansiyelini ve doğal kaynakları etkin biçimde kullandıklarına değinerek, "Tam otomasyonlu üretim sistemine sahip olan seramızda, ısıtma, havalandırma, sisleme, sulama ve gübreleme otomasyon sistemi ile teknolojinin tüm imkanlarıyla üretim kontrol edilmektedir. Sera içerisindeki tozlaşmayı bambus arılarıyla yapıyor ve böylece biyoçeşitliliği sağlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.

Yıl boyunca merkezde 1250 ton üretim yapacaklarını bildiren Yüce, topraksız tarım sistemi sayesinde kentteki tarıma elverişsiz alanların nasıl değerlendirileceğini gösterdiklerine dikkati çekti.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, atıl halde bulunan arazide bu çalışmanın gerçekleştirilmesinin kıymetli bir yatırım olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, 8 çeşit domatesin yetiştirildiği serayı gezdi, ürünlerin tadına baktı.

Programa, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, BBP İl Başkanı Ömer Faruk Bürtek, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, ilçelerin belediye başkanları, kurumların müdürleri, muhtarlar ve iş insanları katıldı.