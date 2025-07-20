Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınında alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgedeki Taşoluk Mahallesi tedbiren tahliye edilirken, yetkililer yangının kontrol altına alınması için tüm imkanları seferber etti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk yönlendirildi.

Alevlerin yayılması üzerine Taşoluk Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Vatandaşların da tankerleriyle su taşıdığı söndürme çalışmaları kapsamında havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Doğan, yaptığı açıklamada, Geyve kırsalında çıkan orman yangınına karşı tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Yangına 8 helikopter, 5 uçak ve yeterli sayıda personelle hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale edildiğini vurgulayan Doğan, "Olası bir riskin önüne geçmek amacıyla Taşoluk Mahallemizi tedbiren tahliye ettik. Vatandaşlarımız güvenli bölgelere yönlendirilmiş olup şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır." dedi.

Doğan, ekiplerin sahada büyük özveriyle görevlerini sürdürdüğünü dile getirerek, yangının kontrol altına alınması adına gerekli tüm adımların atıldığını kaydetti.

Vatandaşlara, resmi makamlar dışında yapılan bilgi paylaşımlarına itibar etmemeleri ve sahadaki ekiplerin uyarılarına eksiksiz şekilde uymaları çağrısı yapan Doğan, Geyve halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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