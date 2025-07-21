Sakarya'da Orman Ekipleri Alevlere Karşı Zamanla Yarışıyor

Sakarya'da Orman Ekipleri Alevlere Karşı Zamanla Yarışıyor
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine Taşoluk ve Hacılar mahallelerini tahliye etti. 'Orman kahramanları', yangının kontrol altına alınması için gece boyunca mücadele ediyor.

ORMAN KAHRAMANLARI ALEVLERE KARŞI MÜCADELEDE

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınına ekipler yoğun çabayla müdahale ediyor. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve AFAD personeli geniş bir alana yayılan yangına müdahale ederken, alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine Taşoluk ve Hacılar mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

ALEVLERİN ARASINDA ZAMANLA YARIŞ

Orman ekipleri, yangının yayılmasını önlemek için zaman zaman canlarını tehlikeye atarak alevlerin arasına girdi. 'Orman kahramanları' olarak anılan ekipler, gece boyunca yoğun çaba harcadı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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