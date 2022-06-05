Sakarya'da kara mürver kadın eliyle yetişecek - Haberler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde belediyenin girişimleriyle harekete geçen çoğu ev hanımı 18-45 yaş arasındaki 67 kadın, ağırlıklı ilaç ve gıda sektöründe kullanılan kara mürver bitkisini yetiştirecek.

Akyazı Belediyesince 2 yıl önce 1,7 milyon lira maliyetle hazırlanan proje kapsamında, Topağaç Mahallesi'nde 30 dönüm belediye arazisinde 30 kadının yanı sıra ilçede kendi arazilerinde üretim yapmak isteyen 37 kadına 3 ay boyunca kara mürver yetiştiriciliği, dikim teknikleri, gübreleme, sulama konusunda eğitim verildi.

Akyazı Tıbbi Çiftçiler Kadın Kooperatifi çatısı altında birleşen kadınlar, eğitimlerini tamamlamalarının ardından dağıtılan yaklaşık 6 bin kara mürver fidesini toprakla buluşturdu.

İlk hasadı 2 yıl içerisinde yapılacak kara mürverden dönüm başına 250 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanıyor.

Akyazı Belediyesi, toplam maliyeti 5 milyon lirayı bulması beklenen proje çerçevesinde, kara mürveri kurutma ve işleme tesisi kuracak.

"Proje kadınlardan ilgi gördü"

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AA muhabirine, "Akyazılı Kadınlarımız Kara Mürver Yetiştiriyor, Hastalığa ve Salgına 'Dur' Diyor" programı kapsamında hazırladıkları projenin Doğu Marmara Kalkınma Ajansından 1,2 milyon lira destek almaya hak kazandığını söyledi.

Projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca da desteklendiğini ve ilçedeki kadınlar tarafından ilgi gördüğünü belirten Soykan, "Burada 30 dönümü 30 kadınımıza kurayla dağıttık. Her bir parsele 55'er fide verdik. Herkes kurada çıkan kendi arazisine bu fidanları ekiyor." dedi.

Antioksidan özelliği bulunan kara mürverin ilaç ve gıda gibi çeşitli alanlarda kullanıldığına işaret eden Soykan, "Fidanların ağaca dönüşerek ürün vermesini beklediğimiz süre zarfında biz de kurutma tesisi kuracağız. Kurutup ham madde haline getirip satacağız ya da çiçeğini ayrıca satacağız. Akyazılı kadınlarımızla bu çalışmalara devam edeceğiz. Kadınlarımız bu çalışmayı çok seviyor. Akyazı'nın yapısı, toprağı da kara mürver yetiştirilmesine çok uygun. Çok fazla sulama gerektirmeyen bir ürün. İnşallah hem kadın istihdamına faydalı olmayı hem de ilaç ve gıda sanayisine buradan ürün yetiştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

"Akyazı'nın kara mürverle anılmasını istiyoruz"

Proje koordinatörü Arzu Kahveci de projenin sadece bir tarım projesi olmadığını, kadın istihdamını da desteklemesi dolayısıyla ilgi gördüğünü kaydetti.

Kooperatifin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kurulduğunu belirten Kahveci, "Uzmanlığı yakalayan bir grubuz. Bu bağlamda en iyi verimi Akyazı'yla bütünleştirerek, coğraf işaret alarak Akyazı'nın kara mürverle anılmasını istiyoruz. Akabinde de tıbbi aromatik bitkilerle." ifadelerini kullandı.

"Kadınlara yeni bir yol açıldı"

Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir de projedeki eğitim çalışmalarını üstlendiklerini belirtti.

SUBÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Eğitimi Araştırma Uygulama Merkezi aracılığıyla kadın çiftçilere eğitim desteği verildiğini anlatan Demir, kadınlara yeni bir yol açıldığını söyledi.

Birçok alanda kullanılan bitkinin yetiştirilmesi ve işlenmesi süreçlerinin hassas olduğunu ifade eden Demir, "Bizler her zaman ülkemizin her yerinde tarımsal açıdan eğitim araştırma ve uygulama konusunda desteklerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Demir, projenin ilerleyen süreçlerinde kadınlar arasından ziraat eğitimine yöneleceklerle akıllı tarım sistemlerine geçişlerin yaşanacağını sözlerine ekledi.

"Akyazı'yı dünyaya tanıtacağız"

Projede yer alan üç çocuk annesi Kadriye Tan, kendi arazisine fidanları diktiğini dile getirerek, "Bu projeyle sadece kara mürver yetiştirmeyeceğiz, Akyazı'mızı, Sakarya'mızı Türkiye genelinde, dünya genelinde duyuracağız. Tıbbi çiftçiler olarak Akyazı'yı kara mürver yetiştiriciliği adına bütün ülkeye tanıtacağız, dünyaya tanıtacağız. Buna inanıyoruz, başaracağız." ifadelerini kullandı.

Projeye internette görerek başvurduğunu anlatan Aynur Yüksek de üretimde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.