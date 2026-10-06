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Sakarya'da çay ocağında genç kıza saldırı anı kamerada, şüpheli gözaltına alındı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çay ocağında ailesiyle oturan genç kıza, daha önce tanımadığı bir kişi saldırdı. Saldırgan, çevredekilerin müdahalesi ve ihbar üzerine gözaltına alındı; olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çay ocağında genç kızı darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki çay ocağında ailesiyle oturan N.C. (16), bir anda daha önce tanımadığı A.A'nın (54) saldırısına uğradı.

Kızın ailesi ve çevredekiler tarafından müdahale edilen saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin genç kızı darbetmesi ve N.C'nin ailesi ile çevredekilerin A.A'ya müdahale etmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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