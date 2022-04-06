Sakarya'da ana arı üretimi eğitimini tamamlayanlara sertifikaları dağıtıldı - Haberler

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Sakarya'da ana arı üretimi eğitimini tamamlayanlara sertifikaları dağıtıldı

AA - Mehmet Karakaş - Güncel
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Sakarya'da ana arı üretimi eğitimini tamamlayanlara sertifikaları dağıtıldı

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliğince düzenlenen ana arı yetiştiriciliği kursuna katılan 35 kişiye sertifikaları verildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliğince düzenlenen ana arı yetiştiriciliği kursuna katılan 35 kişiye sertifikaları verildi.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 15 gün süreyle düzenlenen Bakanlık onaylı kursta, eğitmenler tarafından ölümlerin önüne geçilmesi, kalitenin artırılması ve ana arıların yetiştirilmesi konularında bilgiler verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü eğitim salonundaki eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Birlik Başkanı Mustafa Ör, AA muhabirine, 15 gün süreyle ana arının nasıl üretildiğine ilişkin uygulamalı eğitim verildiğini anlattı.

Kursu başarıyla tamamlayanların belgelerini aldıktan sonra ticari olarak ana arı üretebildiğini aktaran Ör, Arıcılar Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üniversite yetkililerinden oluşan heyetin, ana arı üreticisini yerinde kontrol edip denetlediğini söyledi.

Kursiyer Salih Kenan Önder, eğitimin arıları daha iyi tanımalarını sağladığını belirtti.

Kursiyer Arslan Demir, eğitimlerin yediden yetmişe faydası olduğunu, yeni teknolojik ve istatistiki bilgiler edindiklerini kaydetti.

AA / Mehmet Karakaş - Güncel

Arı Yetiştiricileri Birliği, Sakarya, Tarım, Güncel, Haberler

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