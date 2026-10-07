Sakarya'da Adapazarı ve Hendek'te tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Sakarya'nın Adapazarı ve Hendek ilçelerinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 2 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 çek, araç satış sözleşmesi, 40 senet, alacak/verecek belgesi, 3 cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 50 tabanca fişeği ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA