Sakarya'da 85 gram uyuşturucu ham maddesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Sakarya'da 85 gram uyuşturucu ham maddesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde durdurulan araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada 85 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.
İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceğini tespit eden ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde bir aracı durdurdu.
Araçta ve gözaltına alınan M.Ş.U'nun (57) üzerinde yapılan aramada 85 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.