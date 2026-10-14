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Sakarya Akyazı ve Erenler'de 2 operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

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Sakarya Akyazı ve Erenler'de 2 operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
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Sakarya'nın Akyazı ve Erenler ilçelerinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Akyazı ve Erenler ilçelerinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akyazı ve Erenler ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda; 7 ruhsatsız otomatik tüfek, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Aramalarda ayrıca farklı kalibrelerde fişek ve boş kovanlar ile 1 bıçak bulundu.

UYUŞTURUCU VE KAÇAK TÜTÜN ÜRÜNLERİ DE BULUNDU

Ekiplerin aramalarında 1,20 gram esrar, 0,60 gram metamfetamin ve 0,18 gram kokain ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan aramalarda ise 143 elektronik sigara, 270 paket gümrük kaçağı sigara, 261 paket sigara ve toplam 677 paket ısıtmalı elektronik sigara tütünü bulundu.

Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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