Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Akyazı'da bıçak yaralarıyla ölen 2 yavru kedi için suç duyurusu yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı'da bıçak yaralarıyla ölen 2 yavru kedi için suç duyurusu yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çöp konteynerinin yanında vücutlarında kesikler bulunan 2 yavru kedi ölü bulundu. İlk incelemede kedilerin bıçak yaralarıyla öldüğü belirlenirken, dernek başkanı suç duyurusu yapıldığını ve polisin kamera incelemelerinin sürdüğünü söyledi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 2 yavru kedi vücutlarının çeşitli bölgelerinde kesikler olduğu halde çöp konteynerinin yanında ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede kedilerde kesici bir aletle yapılan kesikler tespit edildi.

Olay, akşam saatlerinde Ömercikler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çöp konteynerinin yanında vücutlarında kesikler bulunan ölmüş halde 2 yavru kedi bulundu. Kedilerden birinin başında diğerinin ise patilerinde kesikler olduğu görüldü. Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Betül Sakalısarı'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekim tarafından yapılan ilk incelemede kedilerin bıçak yaraları ile öldüğü tespit edildi.

Dernek Başkanı Betül Sakalısarı, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, gerekli adli süreci başlattıklarını ve polis ekiplerinin kamera incelemelerinin sürdüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak

81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak
Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus

Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki çocuk hâlâ yoğun bakımda! Bilirkişi raporu: Tedbir alınmamış

Otel havuzunda can pazarı! Bilirkişi raporu 'tedbir yok' dedi
Bartın'da maçın son dakikasında yere yığılan futbolcu kalp krizi geçirdi! 35 yaşındaki Akın Karaaslan anjiyoya alındı

90+3'te yere yığıldı, ambulans sahaya girdi! Teşhis kalp krizi
17 yıl önce kaybolan Gülşen Uyar'ın evi kundaklanmış! Kazıda kemiklerin yanında balta bulundu

Evin altından kemik ve balta çıktı! Evi yakan komşu konuştu
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında 'Pembe oda' iddiası

"Pembe oda" istediler

Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler

Bir dönem yenge deniyordu! Sahneleri olay oldu
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama

Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Sanayi sitesinde iş yerinin balkonu çöktü: 3 yaralı

Sanayi sitesinde iş yerinin balkonu çöktü! Yaralılar var