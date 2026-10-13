Sakarya Adapazarı'nda geri manevra yapan araç 73 yaşındaki kişinin ölümüne neden oldu

Sakarya Adapazarı'nda geri manevra yapan araç 73 yaşındaki kişinin ölümüne neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde geri manevra yapan aracın çarptığı 73 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Çamyolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda gözaltına alınan sürücü A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde geri manevra yapan aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Çamyolu Mahallesi'nde A.S. (40) idaresindeki araç, geri manevra yaptığı sırada Nurten Üzüm'e (73) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Üzüm, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA