Sakarya Adapazarı'nda devrilen motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ömer Tazim (22) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında D-650 kara yolunun Kömürlük Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ömer Tazim'in hakimiyetini kaybettiği motosikleti devrildi. Yola savrulan Tazim'i görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tazim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Tazim'in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı