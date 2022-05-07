OSMANİYE (İHA) - Sağanaklarla birlikte debisi artan şelale görsel şölen sundu

Osmaniye'de yaklaşık 2 gündür etkili olan şiddetli sağanak yağış akarsuların debisini yükseltti

OSMANİYE - Osmaniye'de yaklaşık 2 gündür etkili olan şiddetli sağanak yağış akarsuların debisini yükseltti. Karaçay deresi üzerine kurulan yapay şelaleden dökülen suların görsel şölenini fırsat bilen vatandaşlarda anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerden öncesinden Akdeniz Bölgesi için verdiği şiddetli yağış uyarasından Osmaniye'de nasibini aldı. Yaklaşık 2 gün boyunca etkili olan şiddetli yağış kentte bazı olumsuzları meydana getirirken akarsularında debisini yükseltti. Şehir merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Karaçay mesire alanı yakınında bulunan yapay şelaleden dökülen sular görsel şölen oluşturdu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten iki kademeli olarak akan suların oluşturduğu şöleni fırsat bilen vatandaşlarda anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Öte yandan Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kent genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.