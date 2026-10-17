Sağanak sonrası selde kafede mahsur kalan 65 kişi Eyüpsultan'da botla tahliye edildi

EYÜPSULTAN'da sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle kafede mahsur kalan 65 kişi, jandarma ekipleri tarafından botla kurtarıldı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da Çarşamba günü başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde sel ve su baskınlarına neden oldu. Eyüpsultan'da saat 23.00 sıralarında bir kafenin bulunduğu cadde göle döndü. Suların yükselmesi üzerine kafede bulunan 65 kişi üst katlara çıkarak mahsur kaldı. Çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım istedi.

JANDARMA BOTLA KAFEYE ULAŞTI

İhbar üzerine Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kemerburgaz'da görevli jandarma asayiş ve trafik ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Sel sularında botla ilerleyen ekipler, suda kalan araçların içerisini fener yardımıyla tek tek kontrol ederek kafenin bulunduğu noktaya ulaştı. Kafenin çatısından içeri giren jandarma personelini gören çalışanlar "Hoş geldiniz komutanım" diyerek sevinçlerini dile getirdi. Jandarma personeli ise "herkes iyi mi?" diye sorarak mahsur kalanların durumlarını kontrol etti. Ardından kafede mahsur kalan 65 kişi, ekiplerin çalışmalarıyla güvenli bölgeye tahliye edildi.

KURTARMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan, jandarma ekiplerinin kurtarma çalışmaları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin botla sel sularının içinden kafeye doğru ilerlediği, ardından mahsur kalan vatandaşların tahliye edildiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı