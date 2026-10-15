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Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'nda deniz, Eminönü kıyılarında kahverengiye büründü

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İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından Boğaz'ın kıyı kesimlerinde deniz suyu kahverengiye döndü. Eminönü sahilinde belirginleşen renk değişiminin kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa kadar yayıldığı ve Topkapı Sarayı açıklarına kadar etkili olduğu gözlendi.

İstanbul'da sağanak yağışın ardından, İstanbul Boğazı'nın bazı kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan, dün etkisini artıran ve bugün de aralıklarla süren sağanak, Boğaz'ın bazı noktalarında deniz suyunun renginin değişmesine neden oldu.

Yağışla birlikte karadan taşınan çamurlu suyun denize karışması sonucu, Boğaz'ın kıyı kesimlerinde kahverengi görünüm oluştu.

Özellikle Eminönü sahilinde belirginleşen kahverengiliğin, kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa kadar yayıldığı gözlendi.

Deniz yüzeyindeki renk değişiminin, Eminönü kıyılarından Topkapı Sarayı açıklarına kadar uzanan alanda etkili olduğu görüldü.

Kaynak: AA
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