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Sağanak sele döndü, tarım arazileri zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Hasan Ay - Güncel
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Sağanak sele döndü, tarım arazileri zarar gördü Kırıkkale'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak sele döndü, tarım arazileri zarar gördü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağışın ardından dağ eteğinden gelen sel tarım arazilerine zarar verdi.

Kırıkkale'de etkili olan sağanak, kentin bazı bölgelerinde sele neden oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle dağ eteğinden gelen sel, Etiler Mahallesi'nde bulunan tarım arazilerine zarar verdi. Bazı evlerde ve yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ise o anı cep telefonu kameralıyla görüntüledi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

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