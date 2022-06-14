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Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Su birikintisinden karşıya geçmeye çalışan yayalar Suyla kaplanan yolda ilerleyen araçlar Belediye ekiplerinin tıkanan mazgalları açma çalışması NEVŞEHİR - Nevşehir'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, araç ve yaya trafiği olumsuz etkilendi.

Su birikintisinden karşıya geçmeye çalışan yayalar

Suyla kaplanan yolda ilerleyen araçlar

Belediye ekiplerinin tıkanan mazgalları açma çalışması NEVŞEHİR - Nevşehir'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, araç ve yaya trafiği olumsuz etkilendi.

Kent merkezinde etkisini gösteren sağanağın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklar, mazgalların tıkanmasıyla yağmur suyuyla doldu.

Suyla kaplanan yollarda araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Nevşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma yaparak tıkanan mazgalları açtı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir Tragger su Güncel Haberler

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