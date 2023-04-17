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Saadet Partisi Gik Üyesi Mustafa Balta Hayatını Kaybetti

Saadet Partisi Gik Üyesi Mustafa Balta Hayatını Kaybetti

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Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Mustafa Balta, 85 yaşında hayatını kaybetti. Balta’nın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayınlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun” dedi.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Mustafa Balta, 85 yaşında hayatını kaybetti. Balta'nın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayınlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Merhuma Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi GİK üyesi ve Yalova İl Sorumlusu Mustafa Balta'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Karamollaoğlu, bugün Twitter hesabında yayınladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Değerli yol arkadaşımız, partimizin Genel İdare Kurulu üyesi ve Yalova İl Sorumlumuz Mustafa Balta'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

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