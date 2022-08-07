Rusya-Ukrayna Savaşı - Yaralı kadına ilk yardım ekipleri müdahale etti Yaralıya müdahale eden ilk yardım ekibi Yaralının araçla hastaneye götürülmesi Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Opytne Köyü'nde saldırılar sonucu ağır yaralanan kadına, ilk yardım ekipleri müdahale etti. Yaralıya müdahale eden ilk yardım ekibi Yaralının araçla hastaneye götürülmesi Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Opytne Köyü'nde saldırılar sonucu ağır yaralanan kadına, ilk yardım ekipleri müdahale etti. Güncel AA / Diego Herrera Carcedo Ukrayna Güncel Haberler

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