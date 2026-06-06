Rusya: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Şevçenko yerleşim yerini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Şevçenko yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Açıklamada, Rus güçlerinin cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Şevçenko yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği aktarılan açıklamada, "Kuzey askeri grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Şevçenko yerleşim yeri üzerinde kontrol sağlandı." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu