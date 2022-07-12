Rusya, Ukrayna'da okulları hedef almaya devam ediyor - Haberler

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Rusya, Ukrayna'da okulları hedef almaya devam ediyor

AA - Abdullah Ünver - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkiv kentindeki bir okul saldırılarda hedef oldu. Binanın büyük kısmı yıkılırken, bir okul personeli de ağır yaralandı. Veliler ise çocuklarını okula gönderemedikleri için üzgün. AA muhabirine değerlendirmede bulunan veliler, çocuklarının tam teşekküllü eğitimden mahrum kaldığını ve Rusya'nın okulları vurarak eğitimsiz bir gelecek hedeflediğini belirtti.

AA / Abdullah Ünver - Güncel

Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler

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