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Rusya, Ukrayna'da Nova Poshta lojistik merkezi ve kargo gemilerini vurduğunu bildirdi

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Rusya, Ukrayna'da Nova Poshta lojistik merkezi ve kargo gemilerini vurduğunu bildirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Nova Poshta lojistik merkezini ve askeri malzeme taşıyan kargo gemilerini hedef aldığını bildirdi. Bakanlık, Mikolayiv limanına askeri malzeme taşıyan gemi ile Odessa limanına sevkiyat yapan başka bir geminin vurulduğunu belirtti.

MOSKOVA, 13 Ekim (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna'ya askeri malzeme sevkiyatında kullanılan lojistik merkezlere, liman altyapısına ve gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı pazartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesindeki Ternivka köyünde Ukrayna posta şirketi Nova Poshta tarafından işletilen bir lojistik merkezi hedef aldıklarını belirtti. Açıklamada, merkezin Ukrayna silahlı kuvvetlerine destek amacıyla çift kullanımlı ürünlerin depolandığı bir yer olarak hizmet verdiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, Mikolayiv limanına askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin denizde vurulduğunu bildirdi. Odessa limanına askeri malzeme ve çift kullanımlı ürünler taşıyan başka bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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