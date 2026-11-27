Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 14 geminin vurulduğunu, 2 yerleşim yerinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 21-27 Kasım'da Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Bu tarihlerde Ukrayna'da askeri sanayi, lojistik, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile limanlara yönelik saldırılar düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, "Hafta içinde Ukrayna ordusu için askeri yükler taşıyan 14 kuru yük gemisi vuruldu." ifadesine yer verildi.

Ukrayna'da 2 yerleşim yeri ele geçirildi

Ukrayna'da son bir haftada 2 yerleşim biriminin Rus güçlerince ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesindeki Sosnovıy Bor ile Zaporijya bölgesinde Barvinovka yerleşim yerleri kurtarıldı." bilgisi verildi.

Açıklamada, bu süreçte 5 binden fazla insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA