Üye Girişi
Haberler

Rus istihbaratı: Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın bulunduğunu öne sürdü.

Bortnikov, Rusya Başsavcılığının genişletilmiş toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olup olmadığına yönelik bir soruyu cevaplandıran Bortnikov, "Bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Zaten elimizdeki faturadan bahsediyoruz. Bu genel bir bilgi ama onların da çok büyük kazancı var" ifadelerini kullandı.

Rusya Terör Saldırısının Arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna Olduğunu İddia EdiyorRusya Federal Güvenlik Servisi Aleksandr Bortnikov

"UKRAYNA TOPRAKLARINDA 'KAHRAMAN' GİBİ KARŞILANACAKLARDI"

Moskova'daki terör saldırısını yapanların Ukrayna topraklarına gitmeyi planladığını bildiren Bortnikov, bu şahısların Ukrayna topraklarında beklendiğine dair ön bilgiye sahip olduklarını aktardı. Ukrayna topraklarında bu saldırıyı yapanların "kahraman" gibi karşılanmak istediğini aktaran Bortnikov, terör saldırısının azmettiricisinin henüz belirlenmediğini dile getirdi.

Ukrayna'nın kendini kanıtlamaya çalıştığını söyleyen Bortnikov, "Varlığınızı kanıtlamak için ne yapılması gerekiyor? Arka planda sabotaj ve terör eylemleri yapılması gerekiyor ki, hem Ukrayna istihbaratı hem de İngiliz istihbaratı yöneticilerinin hedeflediği şey budur. Amerikan istihbarat servisleri de bu konuyu birçok defa konuştu." dedi.

Rusya Terör Saldırısının Arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna Olduğunu İddia Ediyor

FSB Direktörü Bortnikov, Ukrayna'nın ayrıca Orta Doğu'da militanları hazırladığını ve eğittiğini de iddia ederek, Rusya'ya karşı cephede farklı milletlerden savaşanların bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Rusya'ya olası bir terör saldırısı hakkında bilgi aktardığını ve bunun dikkate alındığını bildiren Bortnikov, ancak bu bilgilerin genel nitelikte bilgiler olduğunu bildirdi.

Rusya Terör Saldırısının Arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna Olduğunu İddia Ediyor

"RUSYA KARŞILIK VERECEK"

Rusya'nın Moskova'daki terör saldırısına karşılık vereceğinin altını çizen Bortnikov, bu saldırıyla ilgisi olan herkesin bulunacağını ve cezalandırılacağını vurguladı.

Ülkedeki terör tehlikesinin sürdüğüne işaret eden Bortnikov, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) terör saldırılarının önlenmeye devam edildiğini hatırlattı. Bortnikov, Ukrayna istihbarat örgütü SBU'nun terör örgütü olarak tanınması gerektiğini de dile getirdi.

Rusya Terör Saldırısının Arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna Olduğunu İddia Ediyor

Ayrıca Bortnikov, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kirill Budanov ve diğer istihbarat yetkileri hakkındaki bir soruya, "Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına karşı suç işleyenler meşru hedeftir." cevabını verdi.

Bu hedeflerin niye yok edilmediğine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Bortnikov, bunun gerçekleşeceğini ifade etti.

Rusya Terör Saldırısının Arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna Olduğunu İddia Ediyor

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda 100'den fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Moskova Ukrayna Rusya Rusya Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bayram Ünlü kimdir? İYİ Parti Kütahya Tavşanlı Belediye Başkan adayı Bayram Ünlü kimdir? Fatih Polat kimdir? İYİ Parti Kilis Polateli Belediye Başkan adayı Fatih Polat kimdir? Ramazan Korkmaz kimdir? İYİ Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı Ramazan Korkmaz kimdir? Celal Yılmaz kimdir? İYİ Parti Kilis Elbeyli Belediye Başkan adayı Celal Yılmaz kimdir? Erhan Şahin kimdir? İYİ Parti Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkan adayı Erhan Şahin kimdir? Emrullah Çiçek kimdir? İYİ Parti Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Emrullah Çiçek kimdir? Hayati Beyazit kimdir? İYİ Parti Kırşehir Akpınar Belediye Başkan adayı Hayati Beyazit kimdir? Işık Şimşek kimdir? İYİ Parti Kırşehir Mucur Belediye Başkan adayı Işık Şimşek kimdir? Şuayip Ata kimdir? İYİ Parti Kırşehir Kaman Belediye Başkan adayı Şuayip Ata kimdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Ümit Çalık kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ümit Çalık kimdir? Ahmet Etem Oruç kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ahmet Etem Oruç kimdir? İrfan Gökler kimdir? İYİ Parti KIrklareli Babaeski Belediye Başkan adayı İrfan Gökler kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title