Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İHA saldırısı yaptı, 4 yerleşim yeri ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İHA saldırısı yaptı, 4 yerleşim yeri ele geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait askeri tesis ve kargo gemilerine İHA saldırıları düzenlediğini, cephe hattı boyunca 4 yerleşim yerini daha ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlık, Odessa'daki veri merkezi ile Çornomorsk Limanı'ndaki yük gemisinin hedef alındığını bildirdi.

MOSKOVA, 12 Ekim (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait askeri tesisler ile kargo gemilerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediklerini ve cephe hattı boyunca 4 yerleşim yerini daha ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlık pazar günkü açıklamasında, Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentinde Ukrayna birliklerine ait bilgileri işlemek, aktarmak ve depolamak için kullanılan bir veri merkezine yönelik İHA saldırıları düzenlediklerini bildirdi.

Açıklamada, İHA'ların ayrıca Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'nda demirli bulunan ve daha önce Ukrayna güçlerine malzeme taşımış olan bir yük gemisini de hedef aldığı kaydedildi.

Bakanlık, pazar günü öğleden sonra düzenledikleri saldırılarda ise Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde askeri malzeme deposu olarak kullanılan bir lojistik merkezinin yanı sıra Çornomorsk Limanı'na askeri malzeme taşıyan bir yük gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

Bakanlık ayrıca, Rusya'nın Kuzey ve Merkez askeri gruplarının, sırasıyla Harkiv ve Donetsk bölgelerinde ikişer yerleşim yerini ele geçirdiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

Otostop yapan başörtülü kadının görüntüsüne tepki yağıyor

Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti: Yabancı biriyle çıplak kalmak istemiyorum

Cinsel sahneleri görünce rolü reddetti! Bakın gerekçesi neymiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu

Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Tarihi Şato'da kritik buluşma! Cemil Tugay'dan eski partisine mesaj

Parti değişikliği sonrası ilk temas! İzmir bu toplantıyı konuşuyor
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

28 ilde seçim anketi yapıldı, liderler için sürpriz sonuçlar var

Ukrayna'dan gelen yumurtalarda salmonella alarmı! Raflardan toplatılıyor

Yumurtada büyük tehlike! O markanın ürünleri raflardan toplatılıyor
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor

Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden pes dedirten savunma
Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler

Seyir halindeki otobüste yürekleri ağza getiren görüntü