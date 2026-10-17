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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'daki gemiyi, metalürji tesislerini vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kriviy Rig, Zaporijya ve Jitomir şehirlerindeki metalürji ve enerji tesisleri ile Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan kuru yük gemisini vurduğunu bildirdi. Bakanlık, farklı bölgelerde Ukrayna'ya ait 610 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kriviy Rig, Zaporijya ve Jitomir şehirlerindeki metalürji ve enerji tesisleri ile Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna'daki hedeflere karadan, havadan ve denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda Kriviy Rig şehrinde Ukrayna'nın askeri sanayisine metal ürünleri sağlayan büyük bir metalürji tesisinin vurulduğu aktarıldı.

Jitomir şehrinde ise Ukrayna'nın batı bölgelerinden ülkenin merkezindeki askeri sanayi tesislerine elektrik iletimini sağlayan bir trafo merkezinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Zaporijya şehrinde Ukraynalı iş insanı Rinat Ahmetov'a ait "Zaporijstal" metalürji tesisinin vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca 2022'den bu yana Ukrayna Savunma Bakanlığının yönetiminde bulunan ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için kullanıldığı belirtilen "Zaporijtransformator" işletmesinin de hedef alındığı bilgisi verilen açıklamada, Odessa Limanı'na askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisinin de denizde seyir halindeyken vurulduğu kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin Moskova bölgesi ve Hantı-Mansi Özerk Bölgesi dahil farklı bölgelerde Ukrayna'ya ait uçak tipi 610 İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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