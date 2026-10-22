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Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de askeri tesisleri ve Güney Köprüsü'nü vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de askeri sanayi tesisleri ve Güney Köprüsü'nü vurduğunu bildirdi. Bakanlık, gece saatlerinde kara füzeleri ve İHA'larla düzenlenen saldırılarda Antonov Havacılık Fabrikası ile İHA depolarının da hedef alındığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi tesisleri ve Güney (Yujniy) Köprüsü'nü vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'daki hedeflere karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Kiev'de uzun ve orta menzilli İHA'ların, FP-5 "Flamingo" seyir füzelerinin ve FP-9 operasyonel taktik füzelerinin üretildiği Antonov Havacılık Fabrikası'nın vurulduğu kaydedildi.

Şehirde İHA ve mühimmat üretim tesisleri ile İHA depolarının da hedef alındığı aktarılan açıklamada ayrıca Kiev'de askeri yüklerin kara ve demir yoluyla taşınmasında kullanılan Güney Köprüsü'nün vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Odessa bölgesinde ise yurt dışından Ukrayna'ya gönderilen askeri malzemelerin boşaltılması ve depolanmasında kullanılan Kiliya Limanı'nın altyapısının hedef alındığı, ayrıca Karadeniz'de Çernomorsk Limanı'na Ukrayna ordusu için yük taşıyan bir kuru yük gemisinin de seyir halindeyken vurulduğu ifade edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında, dün yerel saatle 20.00'den bugün sabah 08.00'e kadar Rus hava savunma sistemlerinin başta Moskova ve civarı olmak üzere farklı bölgelerde toplam 808 uçak tipi Ukrayna İHA'sının imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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