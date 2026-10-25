Rusya Savunma Bakanlığı Harkiv ve Çernomorsk'ta İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv şehrindeki lojistik merkezleri ve Çernomorsk Limanı'na askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın lojistik merkezlerine, liman altyapısına ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Saldırılar sonucunda Harkiv'de Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için çift kullanımlı ürünlerin depolandığı "Epicentr" lojistik merkezi ile askeri yüklerin depolandığı ve dağıtıldığı bir dağıtım merkezinin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, aynı şehirde askeri malzemelerin depolanmasında kullanılan "Vasişçevo" lojistik terminalinin de vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Çernomorsk Limanı'na Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için yük taşıyan bir kuru yük gemisi de denizde seyir halindeyken vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın diğer açıklamasında ise gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin Moskova ve civarı ile Perm bölgesi dahil farklı bölgelerde 532 Ukrayna İHA'sını vurduğu ifade edildi.

Kaynak: AA