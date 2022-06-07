Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Berdyansk ve Mariupol limanları tahıl sevkiyatına hazır" - Haberler

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun kontrolü altına giren Berdyansk ve Mariupol limanlarının normal şekilde çalıştığını ve tahıl sevkiyatına hazır olduğunu bildirdi.

Şoygu, Bakanlık'ta yetkililerle yaptığı toplantıdaki konuşmasında, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun kontrolü altına aldığı yerlere ilişkin bilgi verdi.

Donets Nehri'nin sol kıyısı boyunca Krasnıy Limanı ve Svyatogorsk şehirleri dahil sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Luhansk Halk Cumhuriyeti topraklarının önemli bir kısmının kontrol altına alındığını belirten Şoygu, kontrol altına alınan 15 şehir arasında ayrıca Studenok, Yarovaya, Kirovsk, Yampol ve Drobışevo gibi büyük yerleşim birimlerinin de olduğunu dile getirdi.

Luhansk'ın yüzde 97'si kontrol altında

Severodonetsk şehrinin yerleşim yerlerinin tamamen kontrol altına alındığını aktaran Şoygu, "Severodonetsk şehrinin sanayi bölgesi ve yakındaki yerleşim birimleri kontrol altına alınıyor. Saldırılar Popasnoye yönünde artıyor. (Sözde) Luhansk Halk Cumhuriyeti topraklarının yüzde 97'si kurtarıldı." diye konuştu.

Son 10 günde Ukrayna'da Rus ordusu tarafından 51 yabancı askeri teknik aracın yok edildiği bilgisini paylaşan Şoygu, bunların arasında 12 askeri zırhlı araç, 21 adet 155 milimetrelik topçu bataryası, 2 çok namlulu roketatar ve 16 insansız hava aracının bulunduğunu kaydetti.

-"6 bin 489 Ukrayna askeri teslim oldu"

Son 5 gün içinde 126 Ukrayna askerinin teslim olduğunu belirten Şoygu, Ukrayna'daki çatışmalarda bugüne kadar 6 bin 489 Ukrayna askerinin teslim olduğunu söyledi.

Rus askeri birliklerinin kontrol altına aldığı bölgelerde normal hayata dönme çalışmalarının sürdüğünü de kaydeden Şoygu, Mariupol'deki limanın mayınlardan temizlendiğini, limanın normal çalışmalarını sürdürdüğünü ve ilk yük gemilerinin limana girdiğini ifade etti.

Berdyansk ve Mariupol limanları normal şekilde çalışıyor

Rus ordusunun kontrolündeki Berdyansk ve Mariupol limanlarının tahıl sevkiyatına hazır olduğunu kaydeden Şoygu, "Mariupol ve Berdyansk limanları normal şekilde çalışıyor. Başkomutanın ( Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) emri ile bu limanlardan tahıl yüklemeye hazırız." dedi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santralinin de normal bir şekilde çalışmaya devam ettiğini ifade eden Şoygu, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerinin kontrolüne giren 33 kömür madeni, 2 petrol ve 14 gaz sahasının kesintisiz olarak işletildiğini dile getirdi.

Ayrıca Şoygu, Ukrayna'nın metalürji endüstri kapasitesinin yüzde 57'sinin kontrolleri altına giren bölgelerde olduğuna dikkat çekti.

Rusya, Donbas, Kırım arasında iletişim bağlantısı sağlandı

Ukrayna, Donbas, Kırım ve Rusya arasında demir yolu trafiğinin başlaması için 6 bölgede şartların oluşturulduğunu dile getiren Şoygu, "Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus Demiryolları Anonim Şirketinin ortak çabalarıyla, Rusya, Donbas, Ukrayna ve Kırım arasında tam teşekküllü trafiğin yeniden başlaması için koşullar oluşturuldu. Mariupol, Berdyansk ve Herson'a mal teslim etmeye başlandı. Yeniden ulaşımı sağlanan demir yolu 1200 kilometredir." ifadelerini kullandı.

Ulaşım altyapısının ve su temini için yapılan tamiratların kontrol altına alınan bölgelerde tarımın gelişimi için uygun şartları yarattığını kaydeden Şoygu, "Bu potansiyel yılda 10 milyon ton tahıl üretimi ve 1,4 milyon ton sebze üretimidir." şeklinde konuştu.