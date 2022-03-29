Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken sivillerin tahliyesi devam ediyor
AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Ukraynalı sivillerin tren garından ayrılışları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ülkenin batısına ve Polonya'ya gitmek isteyen siviller Odessa kentindeki tren istasyonundan tahliye edildi.
Ukraynalı sivillerin tren garından ayrılışları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ülkenin batısına ve Polonya'ya gitmek isteyen siviller Odessa kentindeki tren istasyonundan tahliye edildi.