Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken sivillerin tahliyesi devam ediyor - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken sivillerin tahliyesi devam ediyor

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Ukraynalı sivillerin tren garından ayrılışları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ülkenin batısına ve Polonya'ya gitmek isteyen siviller Odessa kentindeki tren istasyonundan tahliye edildi.

Ukraynalı sivillerin tren garından ayrılışları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ülkenin batısına ve Polonya'ya gitmek isteyen siviller Odessa kentindeki tren istasyonundan tahliye edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken sivillerin tahliyesi devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken sivillerin tahliyesi devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken sivillerin tahliyesi devam ediyor

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

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