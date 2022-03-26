Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları - Kilise bombardıman sonucu hasar gördü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları - Kilise bombardıman sonucu hasar gördü

AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
 - Güncelleme:

Saldırıda hasar gören kilise Kilisede yapılan temizlik çalışmaları Füzelerin düştüğü alanlar KİEV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.

Saldırıda hasar gören kilise

Kilisede yapılan temizlik çalışmaları

Füzelerin düştüğü alanlar

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Kiev yakınlarındaki Yasnohorodka bölgesinde bir kilise, bombardıman sonucu hasar gördü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları - Kilise bombardıman sonucu hasar gördü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları - Kilise bombardıman sonucu hasar gördü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları - Kilise bombardıman sonucu hasar gördü

AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title