Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları - Kilise bombardıman sonucu hasar gördü
AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Saldırıda hasar gören kilise Kilisede yapılan temizlik çalışmaları Füzelerin düştüğü alanlar KİEV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.
Saldırıda hasar gören kilise
Kilisede yapılan temizlik çalışmaları
Füzelerin düştüğü alanlar
KİEV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Kiev yakınlarındaki Yasnohorodka bölgesinde bir kilise, bombardıman sonucu hasar gördü.