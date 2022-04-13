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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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Saldırıda zarar gören bölgeler Sığınakta duran siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentinde birçok yerleşim yeri bombardıman sonucu zarar gördü.

Saldırıda zarar gören bölgeler

Sığınakta duran siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentinde birçok yerleşim yeri bombardıman sonucu zarar gördü. Bölgedeki siviller ise sığınaklarda kalmaya devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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