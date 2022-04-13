Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları
AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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Saldırıda zarar gören bölgeler Sığınakta duran siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentinde birçok yerleşim yeri bombardıman sonucu zarar gördü.
Saldırıda zarar gören bölgeler
Sığınakta duran siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentinde birçok yerleşim yeri bombardıman sonucu zarar gördü. Bölgedeki siviller ise sığınaklarda kalmaya devam ediyor.