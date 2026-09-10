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Rusya'nın Ukrayna'daki Pavlohrad kentine saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı

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Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlohrad kentine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlohrad kentine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın, Pavlohrad'a insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si kurtarma görevlisi 62 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırının ardından bazı dükkan ve araçlarda yangın çıktığı aktarılan açıklamada, ekiplerin müdahalesiyle yangınların söndürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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