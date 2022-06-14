Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Harkiv'deki yerel pazar merkezi büyük zarar gördü - Haberler

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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Harkiv'deki yerel pazar merkezi büyük zarar gördü

AA - Abdullah Ünver - Güncel
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Zarar görmüş pazar yerinden detaylar (Drone) Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Zarar görmüş pazar yerinden detaylar (Drone) Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Rusya sınırına yakın kentlerinden olan Harkiv'de savaşın başından bu yana yaşanan çatışmaların izleri bir çok noktada görülüyor. Kentte bulunan yerel pazar merkezi de büyük zarar gördü.

AA / Abdullah Ünver - Güncel

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