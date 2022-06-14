Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Harkiv'deki yerel pazar merkezi büyük zarar gördü Zarar görmüş pazar yerinden detaylar (Drone) Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Zarar görmüş pazar yerinden detaylar (Drone) Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Rusya sınırına yakın kentlerinden olan Harkiv'de savaşın başından bu yana yaşanan çatışmaların izleri bir çok noktada görülüyor. Kentte bulunan yerel pazar merkezi de büyük zarar gördü. AA / Abdullah Ünver - Güncel Ukrayna Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Harkiv'deki yerel pazar merkezi büyük zarar gördü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.