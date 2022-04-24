Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da Paskalya ayini düzenlendi - Haberler

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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da Paskalya ayini düzenlendi

AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Rus ordusunun sivillere yönelik katliam iddialarıyla dünya gündemine giren Ukrayna'nın Buça kentinde Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Rus ordusunun sivillere yönelik katliam iddialarıyla dünya gündemine giren Ukrayna'nın Buça kentinde Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Paskalya, Ukrayna, Katliam, Rus, Güncel, Haberler

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