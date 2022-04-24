Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da Paskalya ayini düzenlendi

Rus ordusunun sivillere yönelik katliam iddialarıyla dünya gündemine giren Ukrayna'nın Buça kentinde Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.