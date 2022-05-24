Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Haberler

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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna

AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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Saldırılarda hayatını kaybeden sivil Bölgeden detaylar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor.

Saldırılarda hayatını kaybeden sivil

Bölgeden detaylar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut yerleşim yerindeki inşaat malzemeleri depolanan bina civarında bulunan bir sivil saldırı sonrası hayatını kaybetti.

AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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