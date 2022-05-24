Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Haberler

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna
AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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Saldırılarda hayatını kaybeden sivil Bölgeden detaylar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor.
Saldırılarda hayatını kaybeden sivil
Bölgeden detaylar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut yerleşim yerindeki inşaat malzemeleri depolanan bina civarında bulunan bir sivil saldırı sonrası hayatını kaybetti.
AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel