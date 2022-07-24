Son dakika haberleri! Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna (2) Son dakika gündem haberine göre Saldırı sonucu yıkılan Bahmut kentinde okuldan görüntüler BAHMUT - Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Saldırı sonucu yıkılan Bahmut kentinde okuldan görüntüler BAHMUT - Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde sıcak çatışmalar sürerken Rus güçlerinin bugün Bahmut kentinde düzenlediği hava saldırısında bir okul ağır hasar gördü. AA / Metin Aktaş - Güncel Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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