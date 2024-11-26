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Rusya, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki bir diplomatı sınır dışı etti

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Rusya Federal Güvenlik Servisi, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatı istihbarat faaliyetleri nedeniyle sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı. Diplomatın Rusya'daki güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki bir diplomatın "istihbarat faaliyetlerinde bulunduğu" gerekçesiyle sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği Siyasi Dairesi İkinci Katibi Wilkes Edward Pryor'un, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğü aracılığıyla Moskova'ya gönderildiği belirtildi.

Söz konusu diplomatın ağustos ayında Rusya'dan sınır dışı edilen 6 İngiliz istihbarat görevlisinden birinin yerine geldiği ve yalan bilgi ile ülkeye giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, bu kişinin aynı zamanda Rusya Federasyonu'nun güvenliğini tehdit eden yıkıcı istihbarat çalışmaları yürüttüğüne dair işaretler tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu temelde, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ilgili departmanlarla işbirliği içinde Wilkes Edward Pryor'un akreditasyonunun iptal edilmesine karar verdi ve kendisine iki hafta içinde Rusya'yı terk etmesi emredildi." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey'in Bakanlığa çağırıldığını bildirdi. Büyükelçi Casey, bir süre sonra Bakanlık binasını terk etti.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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