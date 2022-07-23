Rusya, Harkiv'de üniversiteye saldırı düzenledi - Haberler

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Rusya, Harkiv'de üniversiteye saldırı düzenledi

AA - Abdullah Ünver - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rus güçleri, Ukrayna'nın Harkiv şehrindeki Harkiv Ekonomi Üniversitesi'ne saldırı düzenledi. Saldırı sonrasında üniversite binasının bahçesinde hasar oluşurken, 1 kişi yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri üniversite bahçesinde detaylı incelemelerde bulundu.

AA / Abdullah Ünver - Güncel

Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler

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