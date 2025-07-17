Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Aleksey Rtışçev, Ukrayna'nın yeniden provokasyon hazırlığında olduğunu ifade ederek, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Novotroitskoye yerleşim biriminin yakınlarındaki amonyak dağıtım tesisine anten yerleştirdiği tespit edildi. Bu tesis, tehlike teşkil ediyor." dedi.

???????Rtışçev, başkent Moskova'da Batılı ülkeler ile Ukrayna'nın eylemlerine dair basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni defalarca ihlal ettiğini ileri süren Rtışçev, şöyle konuştu:

"Elde edilen bilgilere göre, tekrar bir provokasyon hazırlanıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Novotroitskoye yerleşim biriminin yakınlarındaki amonyak dağıtım tesisine anten yerleştirdiği tespit edildi. Bu tesis, tehlike teşkil ediyor. Bu tesise saldırı düzenlenmesi durumunda hasar görebilir. Bunun sonucunda da 550 tondan fazla amonyak çevreye yayılabilir. Bununla Rusya'nın feci durum yaratmakla suçlanması ve itibarına zarar verilmesi hedefleniyor."

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Ukrayna'yı desteklediğini ifade eden Rtışçev, Ukrayna'nın, Rusya'yı cephede kimyasal silah kullanmakla suçlamak için KSYÖ'yü kullandığını iddia etti.

Rtışçev, KSYÖ'ya Ukrayna'nın eylemlerini inceleme çağrısında bulunarak, "Batı'nın KSYÖ'yu Rusya'ya yönelik siyasi baskı aracı olarak kullanmaya devam edeceği aşikar." ifadesini kullandı.